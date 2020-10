Coronavirus: Speranza, la battaglia non è conclusa, dobbiamo lavorare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia contro il coronavirus non è conclusa: non abbiamo i numeri di altri Paesi europei, abbiamo un vantaggio anche perché le misure sono state più dure. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Mezz'ora in più su Rai3. "L'Italia ritrovi lo spirito di grande unità che ci ha guidato nei mesi più difficili. Di fronte a un virus del genere bisogna lavorare insieme per uscire dalla crisi", aggiunge. (Rin)