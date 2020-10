Egitto: il debito estero scende dell'1,2 per cento per la prima volta da 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero dell'Egitto è sceso dell'1,2 per cento nel primo trimestre del 2020, per la prima volta da quattro anni. Lo ha annunciato il quotidiano di stato egiziano "al Ahram" che ha citato un rapporto dell'ufficio stampa del governo. Il debito estero è aumentato del 9,9 per cento nel 1° trimestre del 2019, raggiungendo il massimo storico nel 4° trimestre del 2019. Il rapporto del governo egiziano ha attribuito questo dato a un miglioramento relativo delle entrate del turismo che sono salite del 76,9 per cento nel 1 ° trimestre del 2020, raggiungendo i 2,3 miliardi di dollari dai 1,3 miliardi registrati nel periodo comparabile del 2017. Anche le rimesse degli emigrati egiziani hanno contribuito a migliorare il debito estero, salendo a 7,9 miliardi e quindi del 36,2 per cento nel primo trimestre del 2020 da 5,8 miliardi di dollari dello stesso trimestre del 2017. (Res)