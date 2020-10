Coronavirus: Speranza, valutiamo obbligo mascherina all'aperto su territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo valutando se deliberare l'obbligo di indossare mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Mezz'ora in più su Rai3. "L'utilizzo delle mascherine è fondamentale. Le regioni che hanno già fatto questa scelta lo hanno fatto in base ai numeri. Valuteremo se ampliare la misura", ha aggiunto Speranza, secondo cui in un momento in cui i numeri salgono bisogna pensare a un rafforzamento delle misure. (Rin)