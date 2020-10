Nagorno-Karabakh: ministero Esteri di Baku, un morto e quattro feriti nei bombardamenti su Ganja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un civile è morto e altri quattro sono rimasti feriti a causa dei bombardamenti su Ganja, la seconda città dell’Azerbaigian. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri di Baku. “Un civile ucciso e quattro feriti a seguito dell'attacco missilistico dell'esercito dell’Armenia sui quartieri residenziali di Ganja, la seconda città più grande dell'Azerbaigian, a 60 chilometri dal confine armeno. Prove di gravi danni alla città”, scrive il ministero in un post pubblicato su Twitter con a corredo le foto di un edificio distrutto. In precedenza il ministero della Difesa dell’Armenia aveva negato che attacchi missilistici contro obiettivi situati in Azerbaigian fossero stati lanciati dal territorio armeno. “Il ministero della Difesa della Repubblica di Armenia dichiara formalmente che nessun attacco di alcun tipo è stato effettuato dal territorio dell'Armenia in direzione dell'Azerbaigian”, ha scritto su Facebook il portavoce del dicastero, Shushan Stepanyan, accusando a sua volta Baku di aver bombardato obiettivi civili nella capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, Stepanakert. Le autorità di Stepanakert hanno da parte loro confermato di aver attaccato obiettivi militari in Azerbaigian e di aver distrutto l’aeroporto militare di Ganja. Il ministero della Difesa di Baku, inoltre, ha accusato le forze armene di aver bombardato le città di Ganja, Terter e Horadiz. (Rum)