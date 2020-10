Milano: Sala a Polizia locale, ci attendono mesi difficili, prometto mio impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci attendono mesi difficili, per cui io prima di chiedere a voi ancora più impegno, cosa che farò, prometto alla città il mio massimo impegno, ancora di più perché questi mesi saranno decisivi per la nostra città". Lo ha detto il primo cittadino Giuseppe Sala durante il suo intervento alla cerimonia per il 160esimo anniversario della fondazione del corpo della Polizia locale che si è svolta questa mattina all'Arena civica,. "Dal punto di vista sanitario e da quello della situazione economica e sociale ci aspetta una prova con la quale Milano non si è confrontata per molto tempo. Serve l'impegno di tutti noi" ha aggiunto Sala. Per Milano "prometto un impegno senza limiti per aiutare la città in questo momento difficile" ha concluso il primo cittadino. Durante la cerimonia è stato dato il benvenuto ad 89 nuovi agenti e 41 agenti hanno ricevono un encomio ufficiale per la partecipazione a importanti operazioni. (Rem)