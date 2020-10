Elezioni: ballottaggi in corso per eleggere i sindaci di 8 comune del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 8 i comuni nel Lazio in cui oggi e domani si torna a votare. Sono i comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti che nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre, non hanno avuto candidati sindaci eletti al primo turno. In provincia di Roma sono Anguillara Sabazia, Ariccia, Genzano di Roma, Rocca di Papa e Zagarolo. In provincia di Latina si vota per il ballottaggio a Terracina e Fondi. Montebuono in provincia di Rieti, nonostante abbia una popolazione addirittura inferiore ai mille abitanti, è stato necessario comunque il ballottaggio per la parità assoluta raggiunta dai candidati al primo turno. Urne chiuse in provincia di Frosinone e Viterbo dove i sindaci dei comuni che hanno votato il 20 settembre sono stati eletti al primo turno.(Rer)