Cile: giovane manifestante spinto nel fiume, arrestato carabiniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato il carabiniere cileno accusato di aver spinto un giovane manifestante nel fiume Mapocho, a Santiago del Cile, nella giornata di venerdì. Lo ha riferito la procura "centro nord" del paese sudamericano parlando dell'apertura di un fascicolo per tentativo di omicidio. L'episodio, registrato in una delle numerose manifestazioni antigovernative che attraversano da mesi la capitale cilena, è da due giorni al centro di una vibrante polemica sulle responsabilità delle forze di sicurezza e sulle presunte manomissioni delle prove. Il giovane, 16 anni, ha compiuto un volo di circa sette metri dal ponte Pio Nono, nei pressi della centrale Piazza Italia, riportando varie fratture e una commozione cerebrale. I manifestanti avevano da subito attaccato il carabinieri riconoscendolo responsabile di aver spinto il ragazzo oltre la protezione del ponte. Il ministero dell'Interno e gli alti gradi del corpo - forti di testimonianze che sembravano dimostrare una diversa dinamica dei fatti - avevano invitato a non trarre conclusioni affrettate e dare tempo agli inquirenti di accertare le eventuali responsabilità del caso. Dichiarazioni che scatenavano una vivace polemica soprattutto per la comparsa in rete di numerosi filmati e immagini a conforto dell'accusa. Gli stessi video che, uniti a testimonianze dirette e alle registrazioni prese direttamente dalle camere degli agenti, hanno convinto il procuratore Ximena Chong a spiccare il mandato di arresto. Il corpo dei carabinieri ha disposto a sua volta una indagine interna e sospeso l'agente, 22 anni, dalle sue funzioni. (Abu)