Nagorno-Karabakh: Merkel a colloquio con premier armeno Pashinyan, chiesto cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel, in una conversazione telefonica con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, ha chiesto un cessate il fuoco immediato e ha espresso il suo sostegno alla dichiarazione dei copresidenti del gruppo di Minsk (Russia, Francia e Stati Uniti). Lo ha affermato la vice portavoce del governo federale di Berlino, Ulrike Demmer, citata dall’agenzia “Sputnik”. “Al centro della conversazione c'è stato di nuovo il conflitto tra Azerbaigian e Armenia in Nagorno-Karabakh. La cancelliera ha espresso preoccupazione per gli scontri in corso e il numero crescente di vittime. Ha sottolineato che tutte le parti devono immediatamente interrompere gli scontri e avviare i negoziati e ha pienamente sostenuto la dichiarazione dei copresidenti del gruppo di Minsk del 1 ottobre”, ha detto Demmer. La Merkel si è anche espressa a favore di un cessate il fuoco su base umanitaria, in modo da fornire assistenza ai militari impegnati nel conflitto sul terreno. Lo scorso 1 ottobre i leader di Russia, Francia e Stati Uniti, copresidenti del Gruppo di Minsk, hanno chiesto la cessazione delle ostilità e il ritorno al dialogo senza precondizioni. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta firmata dai tre presidenti, rispettivamente Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Donald Trump, secondo una nota stampa diffusa dall'Eliseo. "Deploriamo la perdita di vite umane ed esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti", si legge nel comunicato. I tre presidenti chiedono anche "ai dirigenti dell'Armenia e del'Azerbaigian di impegnarsi al più presto a riprendere i negoziati di fondo, in buona fede e senza condizioni preliminari, sotto l'egida dei co-presidenti del gruppo di Minsk dell'Osce", afferma la dichiarazione congiunta. (Geb)