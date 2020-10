Giordania: re Abdullah II accetta dimissioni premier Razzaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania, Abdullah II, ha accettato le dimissioni del premier, Omar al-Razzaz, ma gli ha chiesto di restare in carica per gli affari correnti fino alla designazione di un nuovo primo ministro e alla formazione di un nuovo governo. "Il Re Abdullah II ha accettato le dimissioni del Gabinetto di Omar Razzaz, affidandogli il compito di continuare come governo provvisorio fino alla nomina di un nuovo primo ministro e alla formazione di un nuovo gabinetto", si legge in una dichiarazione della Corte reale di Amman. Il 27 settembre, il monarca ha annunciato lo scioglimento del parlamento giordano secondo una norma costituzionale che ha indotto il governo a dimettersi entro un periodo di una settimana.(Res)