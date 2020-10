Scuola: Azzolina a "La Stampa", in caso di nuova chiusura siamo pronti con la Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di una nuova chiusura a causa della pandemia di coronavirus la scuola è già pronta con la didattica a distanza. È quanto ha dichiarato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una'intervista a "La Stampa". "Abbiamo lavorato tutta l'estate anche per evitare di doverle richiudere. Gli istituti sono più pronti alla didattica a distanza e siamo gli unici in Europa a distribuire nelle scuole mascherine e gel disinfettante" ha detto la ministra. (Rin)