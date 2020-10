Scuola: Azzolina a "La Stampa", mascherina abbassata in classe solo con distanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando in classe si riesce a garantire il metro di distanza tra uno studente e l'altro, la mascherina si può tenere abbassata. È quanto ha dichiarato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una'intervista a "La Stampa". "Se c'è il metro di distanza, si può tenere abbassata. Serviranno invece i test rapidi salivari, per dare maggiore serenità a famiglie e personale. Il ministero della Salute credo stia lavorando in questa direzione" ha detto Azzolina. (Rin)