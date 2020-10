Scuola: Azzolina a "La Stampa", fondi Ue a formazione docenti, edilizia, digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formazione permanente del personale, edilizia e digitalizzazione. Sono questi i progetti su cui far convergere i fondi in arrivo dall'Europa in materia scolastica. Lo ha dichiarato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un'intervista a "La Stampa". "Una parte sostanziosa dovrà andare all’edilizia scolastica. A questa si deve affiancare formazione permanente del personale scolastico" ha detto precisando che "la digitalizzazione, anche nella formazione, sarà un altro tassello importante e dobbiamo infine valorizzare gli istituti tecnici". Fino ad oggi "sono sempre stati snobbati, ma il 90 per cento di chi li frequenta trova un'occupazione dopo il diploma e la scuola serve anche a questo, a dare competenze per entrare nel mondo del lavoro" ha concluso. (Rin)