Banche: Mps, assemblea approva progetto scissione in favore di Amco (2)

- Secondo quanto previsto dal Progetto Amco, l’operazione consiste in una scissione parziale non proporzionale di MPS a favore di Amco (la Scissione Amco), che sarà attuata mediante assegnazione ad Amco di un compendio di talune attività (sofferenze e inadempienze probabili, attività fiscali differite e altre attività), passività (tra cui, inter alia, un finanziamento bridge pari a Euro 3.179.187.010) e patrimonio netto, di titolarità di Mps (il “Compendio Scisso”), con attribuzione ai soci della Banca di azioni di Amco di categoria B (le “Azioni B Amco”) a fronte dell’annullamento di azioni ordinarie di Mps, in applicazione del rapporto di cambio della Scissione Amco. Le Azioni B Amco che saranno assegnate ai soci di Mps avranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Amco già emesse, ad eccezione del diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Amco, e non sono e non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Le Azioni B Amco di nuova emissione saranno assegnate ai soci di MPS e le corrispondenti azioni ordinarie di MPS saranno annullate in capo agli stessi in misura non proporzionale (circa il 90 per cento al ministero dell’Economia e delle Finanze (“Mps”), azionista di maggioranza della Banca, mentre circa il 10 per cento sarà annullato agli altri azionisti (i “Soci di Minoranza di Mps”)). In funzione del rapporto di cambio della Scissione Amco e dei rapporti di distribuzione di cui sopra: al MEF saranno assegnate n. 0,0638 Azioni B Amco per ogni azione Mps posseduta e saranno annullate n. 0,1595 azioni MPS per ogni azione Mps posseduta; a ciascuno dei Soci di Minoranza di Mps saranno assegnate n. 0,0152 Azioni B Amco per ogni azione Mps posseduta e saranno annullate n. 0,0380 azioni Mps per ogni azione MPS posseduta.I Soci di Minoranza di Mps (inclusa Mps, nei limiti delle azioni proprie possedute) potranno richiedere di non essere assegnatari delle suddette Azioni B Amco, di non vedersi annullate azioni Mps e quindi, di rimanere azionisti esclusivamente di MPS, incrementando in termini percentuali la propria partecipazione in MPS (l’“Opzione Asimmetrica”). L’assegnazione agli azionisti di MPS (che non abbiano esercitato l’Opzione Asimmetrica) delle Azioni B AMCO in concambio avverrà, in regime di dematerializzazione e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dalla Data di Efficacia della Scissione (come di seguito definita), con i tempi e con le modalità che verranno rese note secondo la normativa vigente. (segue) (Com)