Banche: Mps, assemblea approva progetto scissione in favore di Amco (3)

- Gli azionisti di MPS che non abbiano concorso all’approvazione della Scissione Amco risultano legittimati ad esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a) e g) cod. civ. nonché dell’art. 2437-quinquies cod. civ. (il “Diritto di Recesso”), ovvero il diritto di far acquistare le proprie azioni MPS ai sensi dell’art. 2506-bis, comma 4 cod. civ. (il “Diritto di Vendita”). Il Diritto di Recesso e il Diritto di Vendita potranno essere esercitati esclusivamente per l’intera partecipazione detenuta in MPS per un valore di liquidazione unitario dell’azione MPS, determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3 cod. civ., pari a Euro 1,339 per ciascuna azione MPS, entro quindici giorni dalla data di iscrizione della deliberazione di approvazione della Scissione Amco presso il Registro delle Imprese di Arezzo - Siena. Ai sensi di legge, nel caso di esercizio del Diritto di Recesso o del Diritto di Vendita, le relative azioni saranno rese indisponibili dall’intermediario presso cui sono depositate sino al perfezionamento della Scissione Amco. Pertanto, successivamente all’esercizio di tali diritti, dette azioni non potranno costituire oggetto di atti di disposizione da parte dell’azionista recedente o venditore sino all’esito del procedimento di liquidazione. L’efficacia del Diritto di Recesso e del Diritto di Vendita e, dunque, la relativa procedura di liquidazione delle azioni con pagamento del valore di liquidazione sopra menzionato agli azionisti, sono subordinate al perfezionamento della Scissione Amco. Informazioni di dettaglio relative alle modalità e ai termini dell’esercizio del Diritto di Recesso e del Diritto di Vendita verranno rese note da MPS con le modalità previste dalla normativa vigente. I Soci di Minoranza di MPS (ivi inclusa la Banca in quanto titolare di azioni proprie), che non abbiano esercitato il Diritto di Vendita o il Diritto di Recesso, avranno la facoltà di esercitare l’Opzione Asimmetrica. I Soci di Minoranza di MPS (inclusa MPS) che abbiano esercitato l’Opzione Asimmetrica non parteciperanno all’applicazione del rapporto di cambio della Scissione AMCO e pertanto: (i) le rispettive azioni ordinarie di MPS non saranno oggetto di annullamento parziale e (ii) i suddetti soci non riceveranno Azioni B AMCO in cambio di azioni ordinarie di MPS. In conseguenza dell’esercizio dell’Opzione Asimmetrica, quindi, si accrescerà la percentuale di partecipazione nel capitale sociale della Società detenuta dai Soci di Minoranza di MPS che abbiano esercitato l’Opzione Asimmetrica, rimanendo invariato il numero di azioni ordinarie di MPS da questi detenute. L’Opzione Asimmetrica potrà essere esercitata da ciascun Socio di Minoranza di MPS che non abbia esercitato il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita, ed esclusivamente per l’intera (e non parte della) partecipazione da quest’ultimo detenuta in MPS alla data di esercizio della suddetta Opzione Asimmetrica, secondo le modalità e le tempistiche che verranno comunicate ai sensi della normativa applicabile. Le azioni MPS per cui verrà esercitata l’Opzione Asimmetrica resteranno vincolate e non potranno essere negoziate, né costituire oggetto di altri atti di disposizione fino alla data di efficacia della Scissione AMCO. (Com)