Coronavirus: durante emergenza Polizia locale Milano ha dato assistenza a 10 mila persone

- Durante l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, la Polizia locale di Milano ha assistito 10 mila persone. L'impegno dei "ghisa" è stato sottolineato questa mattina alla cerimonia per il 160esimo anniversario della fondazione del corpo, svoltasi oggi all'arena civica di Milano. "Nel contesto di un’emergenza che non ha precedenti, senza clamore, ogni giorno, le donne e gli uomini della Polizia Locale di Milano si sono impegnati per fornire la più ampia assistenza ai milanesi, a partire dalle persone maggiormente in difficoltà - ha dichiarato nel suo intervento il comandante della polizia locale Marco Ciacci - Abbiamo assistito oltre 10 mila persone, non solo controllando il rispetto della quarantena, ma anche offrendo il conforto e l’aiuto dei nostri agenti durante il difficile periodo dell’isolamento. Siamo corsi in aiuto di anziani e ammalati. Abbiamo consegnato alle famiglie e alle scuole i computer necessari a garantire ai bambini e ai ragazzi di poter continuare a frequentare le lezioni". Inoltre "insieme alle altre Forze di Polizia abbiamo eseguito migliaia di controlli su strada con il fine di verificare il corretto rispetto delle regole di mobilità. Efficiente e pronta, la nostra Centrale Operativa ha gestito oltre 260 mila richieste di intervento" ha aggiunto Ciacci. Sono state poi ricordate, durante la cerimonia, anche le diverse operazioni della Polizia locale, che è riuscita a "rintracciare i responsabili di oltre il 90% dei casi di omissione di soccorso e a intervenire su oltre 9.200 incidenti stradali". Per quanto riguarda quelle a tutela dell'ambiente in un anno le investigazioni hanno portato a oltre 250 accertamenti per violazioni sullo smaltimento di rifiuti. Il Nucleo Antibusivismo ha recuperato oltre 950mila articoli e ha sequestrato oltre 830mila sacchetti di plastica non a norma, contribuendo in maniera determinante all’impegno che l'amministrazione Comunale promuove a favore dell'ambiente. Nell’ultimo anno, sono stati oltre 54mila i controlli del Nucleo Tutela Trasporto Pubblico, al fianco di ATM, ai quali si aggiungono più di 7mila interventi per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Il servizio dei Vigili di Quartiere nel solo mese di luglio ha svolto 8.500 interventi, che superano quota 77mila considerando tutto l’ultimo anno. L'unità Tutela Donne e Minori ha trattato 345 casi permettendo l’arresto di 8 persone e misure cautelari per altre 21. (Rem)