Salute: Confcommercio Milano, ad ottobre Palazzo Castiglione si tinge di rosa per "Pink is good"

- In questo mese di ottobre, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, Confcommercio Milano è per il secondo anno consecutivo al fianco di Fondazione Umberto Veronesi nel progetto "Pink is Good", l'iniziativa nata a sostegno della prevenzione e della raccolta fondi per la ricerca scientifica sui tumori al seno, all'utero e alle ovaie (ogni anno in Italia più di 53 mila donne vengono colpite da tumore al seno, oltre 10.000 all'utero e più 5.000 alle ovaie). "Parlare di prevenzione è importante e Confcommercio Milano è orgogliosa di sostenere Fondazione Umberto Veronesi in un progetto di così grande valore - si legge in una nota - Dal 2013, con la campagna Pink is Good, Fondazione Umberto Veronesi sostiene il lavoro di ricercatori specializzati nella ricerca contro il tumore al seno e gli altri tumori femminili per individuare soluzioni innovative, anticipare il più possibile la diagnosi, trovare nuove terapie e nuovi farmaci". A testimonianza della vicinanza di Confcommercio Milano alla tematica e a testimonianza della volontà di sensibilizzare i propri associati (e non) sulla prevenzione, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi, per tutto il mese di ottobre viene illuminato di rosa Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47. Durante questo mese verrà inoltre offerta la possibilità, tramite una sezione dedicata su confcommerciomilano.it, di poter partecipare a webinar della Fondazione Umberto Veronesi sul tema della prevenzione al femminile.(Com)