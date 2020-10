Francia: referendum indipendenza della Nuova Caledonia, i “No” verso la vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 54,1 per cento degli elettori nel territorio francese d'oltremare della Nuova Caledonia si è espresso contro l'indipendenza dalla Francia. È quanto emerge dai risultati, ancora provvisori, diffusi oggi dalla Commissione elettorale locale dopo aver scrutinato 155 mila schede su 180 mila. Lo riferisce l'emittente “Nouvelle-Caledonie la 1ère”. Per gli abitanti dell'arcipelago si tratta della seconda consultazione di questo tipo degli ultimi due anni. Il 4 novembre del 2018 il 56,67 per cento degli elettori si era espresso contro l'indipendenza. L'esito di oggi si preannunciava leggermente più incerto, visto che i risultati dei sondaggi non sono stati svelati. I principali partiti francesi, come i Repubblicani o il Rassemblement National, si sono schierati a favore del mantenimento della Nuova Caledonia nel territorio della Francia. Nel caso in cui dovesse vincere il "Si", la Nuova Caledonia diventerà uno Stato indipendente, recuperando così alcune funzioni che oggi vengono amministrate da Parigi, come quelle riguardanti la difesa, gli aspetti diplomatici e la sicurezza interna. Tuttavia, in ogni caso, il distaccamento dalla Francia sarebbe graduale. All'indomani del voto il primo ministro, Jean Castex, riceverà i rappresentanti politici locali, mentre il presidente Emmanuel Macron potrebbe tenere un discorso. (Frp)