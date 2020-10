Sanità: Sala su vaccini antinfluenzali, da Gallera affermazioni ridicole, da lui non mi sento tutelato come lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le affermazioni di Gallera sfiorano il ridicolo, anzi sono ridicole". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia in corso all'Arena civica per il 160esimo anniversario della fondazione del corpo della Polizia locale, in merito alla polemica sui vaccini antinfluenzali avvenuta ieri tra Comune e Regione, dove l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha affermato che l'amministrazione comunale stava facendo "polemiche politiche ingiustificate". "Le fa uno che ha fatto politica senza che nessuno se ne accorgesse per un sacco di anni, nel momento in cui ha avuto visibilità mediatica ha pensato di candidarsi per fare il sindaco nel mezzo di una pandemia - ha aggiunto il sindaco - Da Gallera non mi sento tutelato come cittadino lombardo nel suo ruolo".(Rem)