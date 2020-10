Sanità: Sala sui vaccini, Lombardia sta dicendo ai medici del privato di arrangiarsi, prego Regione di confutare mia tesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla polemica sui vaccini antinfluenzali in corso tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia il primo cittadino Giuseppe Sala ha invitato di andare "alla sostanza". "Vorrei - ha detto Sala a margine della cerimonia in corso all'Arena civica per il 160esimo anniversario della fondazione del corpo della Polizia locale - che confutassero la mia affermazione che in questo momento la sanità lombarda sta dicendo ai medici del privato convenzionato che si devono arrangiare con i vaccini. Prego di confutare questa mia affermazione, perché se così è ricorderei loro che li abbiamo chiamati eroi solo pochi mesi fa e adesso gli diciamo arrangiatevi con i vaccini". "Poi andiamo a vedere come hanno fatto le gare, andiamo a vedere le gare deserte per i vaccini, che qualcosa non va assolutamente è certo - ha aggiunto Sala -. Per cui noi non è che stiamo facendo politica, se volessi fare campagna elettorale mi sarei già ricandidato. Il tema è che stiamo pensando alla salute dei lombardi e la situazione deve rimanere sotto controllo". (Rem)