Milano: controlli Questura a fermata M2 in zona Navigli, un arresto e 155 multe per assenza biglietto metro

- Un arresto, quatto denunce, 12 multe per mancato uso della mascherina e 155 sanzioni per mancanza del biglietto della metropolitana. È il bilancio di un controllo effettuato sabato sera dalla Questura di Milano, in collaborazione con il personale di Atm, alla stazione della M2 di Porta Genova, in zona Navigli. In particolare, tra le 180 persone controllate, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di circa 21 grammi di hashish, uno di cocaina e 360 euro in contanti verosimile provento dell'attività di spaccio e inoltre denunciato per il porto abusivo di un coltello a scatto di 16 centimetri. Altri tre ragazzi, di cui un minorenne, sono stati indagati a piede libero, a vario titolo, per spaccio, porto abusivo di un coltello di 14 centimetri e per resistenza a pubblico ufficiale per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Inoltre sono stati trovati due telefoni cellulari di provenienza furtiva riconsegnati poi ai legittimi proprietari. Al termine del servizio, intorno all’1.30, nell'area della stazione metropolitana, sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, un cacciavite, un coltello multiuso, un paio di forbici con punta acuminata, una pipa da crack artigianale, quattro siringhe, cinque grammi di hashish e altrettanti di marijuana. (Rem)