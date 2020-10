Secondo il direttore sanitario dello Spallanzani il virus arriva a scuola dalle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento osserviamo un fenomeno di trasmissione virale intrafamiliare, quindi i ragazzi in questo momento potrebbero essere trasmettitori di questa diffusione del virus prendendolo dalla famiglia. I dati che abbiamo oggi, con anche l'innalzamento dell'età media, significano che, a valle del ritorno delle vacanze sia in Italia che dall'estero, abbiamo avuto una trasmissione intrafamiliare e i ragazzi portano così dentro le scuole la loro positività". Lo ha detto a su Sky Tg24 il direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani Francesco Vaia.(Com)