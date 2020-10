Medio Oriente: Aboul Gheit, paesi occidentali cercano di controllare le aree petrolifere arabe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheet, ha denunciato che "l'Occidente cerca di controllare le aree ricche di petrolio nel mondo arabo". Lo ha riferito oggi il quotidiano "el Masry el Youm". "L'Occidente non vuole il bene per il mondo arabo. Spinge sempre per l'instabilità nel mondo arabo e cerca di controllare le aree ricche di petrolio nei paesi arabi", ha detto Aboul-Gheit a un programma televisivo su "Sada al Balad Channel". "Auguro una pronta ripresa al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, solo a livello umanitario, perché ha confermato che cerca di ottenere il petrolio iracheno per gli Stati Uniti", ha detto Aboul-Gheit. (Cae)