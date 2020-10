Smog: Monguzzi (Pd), traffico e smog in aumento, da giunta intenzione di promuovere iniziative di limitazione più efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale del Partito democratico, Carlo Monguzzi, ha presentato un interrogazione urgente in cui chiede all'assessore alla Mobilità se "intende promuovere iniziative di limitazione del traffico più efficaci di quelle attualmente in atto e in programmazione, con particolare riguardo ad area B e C". Per il consigliere della maggioranza, "il traffico aumenta, lo smog pure, lo vediamo tutti, e l'ha denunciato in questi giorni Legambiente Lombardia". "In area C crescono gli ingressi come nell'epoca pre-Covid: significa che il provvedimento non drena più il traffico, non lo fa diminuire (scopo per cui era stata istituita, non certo per essere un'altra tassa). Va modificata e potenziata". Per quanto riguarda Area B, che "è in purgatorio" Monguzzi ritiene che: "Bisogna riattivarla subito ma senza le deroghe (Move in e scatola nera) che di fatto ne vanificherebbero gli effetti. Capisco ovviamente tutti i problemi e la prudenza, ma sommare ai danni terribili del virus quelli altrettanto terribili dello smog sarebbe un disastro per la nostra salute - conclude Monguzzi -. Bellissima la pista ciclabile e i monopattini, ma ovviamente non bastano".(Rem)