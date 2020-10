Smog: sindaco Sala, Area C rimarrà com'è, Area B riattivata a metà ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inasprimento dell'Area C non so cosa possa voler dire, certamente l'area C rimarrà com'è". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia in corso all'Arena civica per il 160esimo anniversario della fondazione del corpo della Polizia locale, in merito all'interrogazione presentata da parte della maggioranza che chiede un inasprimento dell'area C e un'area B più stringente. "l'Area B andrà gestita con flessibilità - ha aggiunto Sala - è chiaro che andiamo nella stagione termica invernale e per cui l'inquinamento si alzerà e quindi può aver senso riattivare l'Area B ma se la situazione sanitaria dovesse poi peggiorare la riapriremo, probabilmente gestiremo con l'attenzione e la flessibilità, non c'è spazio per ideologismo c'è invece necessità di ragionare con molto pragmatismo". A chi gli ha chiesto se sia già stata decisa la riattivazione di Area B, il primo cittadino ha replicato: "Probabilmente andremo con la stagione termica, credo che cominci a metà ottobre". (Rem)