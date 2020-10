Polonia: coronavirus, numero totale dei casi supera quota 100 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale di casi di coronavirus in Polonia ha superato la soglia dei 100 mila. Lo ha reso noto su Twitter il ministero della Salute di Varsavia, secondo cui nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.934 nuovi casi e 26 decessi. Nel Paese si registrano attualmente un totale di 100.074 casi e 2.630 morti. Le autorità polacche hanno rapidamente introdotto rigide misure di blocco durante le prime fasi della pandemia, ma il partito al potere Legge e Giustizia (PiS) ha in seguito dichiarato di voler evitare un altro blocco, giudicato economicamente dannoso, e ha deciso di introdurre misure mirate nei luoghi più colpiti dal contagio. Se in un primo momento era stato il sud la regione più colpita, con diversi focolai registrati soprattutto nelle miniere di carbone della Slesia, nelle ultime settimane sono state le regioni della Polonia centrale e settentrionale a conoscere un aumento più sostenuto dei contagi.(Vap)