Mobilità: Sala su monopattini, grave se numero oltre consentito, togliere autorizzazione a chi ne ha di più

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha definito "grave" la possibilità che in città circoli un numero maggiore di monopattini elettrici in sharing di quello consentito, come rilevato dalla Procura di Milano nell'ambito di un'indagine conoscitiva sul fenomeno. "Sul numero oltre il consentito, se è così è una cosa grave - ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia in corso all'Arena civica per il 160esimo anniversario della fondazione del corpo della Polizia locale - Per cui, se così fosse, suggerirei di togliere immediatamente l'autorizzazione a chi ha messo in giro più monopattini del previsto. Siamo disponibili a collaborare, ma poi rimango della mia idea: i monopattini possono essere uno strumento utile in un momento del genere, ma va fatta ancora vigilanza e osservazione prima di allargare le autorizzazioni". "Rimane anche il fatto che, paradossalmente, se noi non autorizzassimo le società che hanno in gestione le flotte dei monopattini e i cittadini se li comportassero da soli, saremmo punto e a capo - ha aggiunto Sala - Quindi non bisogna concentrarsi solo sui monopattini delle flotte, ma dobbiamo essere più attenti in generale sulla gestione dei monopattini". (segue) (Rem)