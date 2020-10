Mobilità: Sala su monopattini, grave se numero oltre consentito, togliere autorizzazione a chi ne ha di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle multe per i comportamenti illeciti nella guida dei monopattini, il primo cittadino ha precisato: "Sono previste eccome. Infatti sto invitando il comandante ad essere più severo. Purtroppo, in questo momento è chiaro che stiamo tornando a una situazione perlomeno di tensione rispetto al tema sanitario. Tanti mi scrivono segnalando assembramenti e io torno al punto che sollevo da mesi: è chiaro che noi dobbiamo fare di più, ma senza la collaborazione dei cittadini non si va da nessuna parte". Inoltre "chi porta i monopattini deve stare più attento - ha concluso Sala - Mi preoccupa per esempio una cosa: che vengano lasciati un po' a caso e penso ai ciechi, a chi va in giro in carrozzella... almeno su quello chiederei una immediata attenzione - ha concluso il primo cittadino -. Metteteli al posto giusto, in condizioni di non intralciare chi ha problemi di mobilità". (Rem)