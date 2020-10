Roma: rubano in auto con azione fulminea ma sotto gli occhi dei poliziotti, tre arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di due romani di 27 e 26 anni e un cileno di 39 che nel suo marsupio nascondeva uno scanner disturbatore di frequenza (utilizzato presumibilmente per aprire le portiere delle macchine) ed un frangivetro. I tre sono stati portati negli uffici di Polizia per ulteriori accertamenti a seguito dei quali i proprietari delle borse sono stati rintracciati ed invitati a formalizzare la denuncia di furto. Ultimati gli atti di rito i malviventi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e, dopo il processo per direttissima, l'autorità giudiziaria ha disposto, a seconda della responsabilità nel reato, per il peruviano il trasferimento a Rebibbia, e per i due romani gli arresti domiciliari e l'obbligo di presentazione alla Polizia. (Rer)