Brexit: Johnson, accordo commerciale con Ue auspicabile ma non irrinunciabile

- Un accordo commerciale con l’Unione europea prima della scadenza del periodo transitorio sulla Brexit sarebbe auspicabile, ma il Regno Unito potrebbe tranquillamente sopravvivere senza. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un’intervista all’emittente “Bbc”. Il periodo di transizione terminerà il prossimo 31 dicembre e sono in corso intensi negoziati tra Londra e Bruxelles per raggiungere un accordo commerciale prima della scadenza. Ieri Johnson ha avuto una riunione in videoconferenza con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della quale le due parti hanno incaricato i rispettivi capi negoziatori di "lavorare intensamente" per cercare di colmare le lacune che impediscono al Regno Unito e all'Unione europea di raggiungere un accordo commerciale post-Brexit. È quanto affermato dal governo britannico in una dichiarazione rilasciata al termine della riunione. Le due parti, si legge nella nota, “hanno approvato la valutazione di entrambi i capi negoziatori secondo cui sono stati compiuti progressi nelle ultime settimane ma sono rimaste lacune significative, in particolare – ma non solo – nelle aree della pesca, della parità di condizioni e della governance", si legge nel comunicato, secondo cui entrambe le parti hanno anche "concordato sull'importanza di trovare un accordo, se possibile, come base solida per una relazione strategica Ue-Regno Unito in futuro" e sulla necessità di “consultarsi regolarmente” su questo tema. (segue) (Rel)