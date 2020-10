Israele: polizia arresta 38 manifestanti a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia israeliana ha arrestato 38 manifestanti durante una manifestazione antigovernativa illegale a Tel Aviv. Lo ha riferito oggi il servizio stampa della polizia. Israele è stata teatro di manifestazioni antigovernative già dal mese di luglio, con i cittadini che chiedono al primo ministro Benjamin Netanyahu di dimettersi, citando l'insoddisfazione pubblica per la risposta delle autorità al Covid-19 e le conseguenze della pandemia, principalmente la crisi economica in corso. Le tensioni sono state esacerbate dal secondo blocco generalizzato per la pandemia introdotto il 18 settembre. "Durante le manifestazioni di sabato notte, la polizia ha arrestato 38 persone coinvolte nel disturbo dell'ordine pubblico nell'area di Tel Aviv", si legge in un comunicato. I media israeliani hanno riferito in precedenza che sabato migliaia di persone hanno protestato contro il governo in tutto Israele. Il sindaco di Tel Aviv Ron Huldai è stato lievemente ferito durante gli scontri. (Res)