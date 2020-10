San Francesco: Conte, nuovo umanesimo per ridisegnare le politiche dei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello è per un nuovo umanesimo per ridisegnare le politiche dei prossimi anni. Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, ad Assisi per assistere alle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. "La crisi sanitaria, che si è trasformata in crisi economica, rende urgente abbracciare nove reazioni tra uomo e mondo: la spiritualità francescana è una delle sorgenti più feconda a cui attingere", ha aggiunto Conte. (Rin)