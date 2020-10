Coronavirus: Conte, nemico non è sconfitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia che sta uscendo dalla pandemia dovrà essere una comunità rigenerata: il nemico non è stato ancora sconfitto. Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, ad Assisi per assistere alle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. "La drammatica crisi sanitaria ci ripropone interrogativi fondamentali sulla vita e sulla morte: i mesi difficili ci portano a ripensare a ciò che più è importante nella vita. Al nemico invisibile che ha condizionato la nostra vita: chi non è stato direttamente colpito dal virus è stato costretto ad allontanarsi da cari", ha aggiunto Conte, che ha ricordato il messaggio di San Francesco per l'essenziale, per la vita semplice, autentica. (Rin)