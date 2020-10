Conte ad Assisi richiama all'unità: "Il virus non è stato sconfitto, ma dobbiamo guardare al futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia che sta uscendo dalla pandemia dovrà essere una comunità rigenerata: il nemico non è stato ancora sconfitto. Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, ad Assisi per assistere alle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. "La drammatica crisi sanitaria ci ripropone interrogativi fondamentali sulla vita e sulla morte: i mesi difficili ci portano a ripensare a ciò che più é importante nella vita. Al nemico invisibile che ha condizionato la nostra vita: chi non è stato direttamente colpito dal virus è stato costretto ad allontanarsi da cari", ha aggiunto Conte, che ha ricordato il messaggio di San Francesco per l'essenziale, per la vita semplice, autentica.Dalla crisi possiamo trarre l'insegnamento dell'unità e della fiducia: dobbiamo guardare al futuro abbracciando una prospettiva di rinascita, verso un modello di sviluppo più equo, solidale, sostenibile, nel rispetto dell'ambiente, ha detto. "Abbiamo capito di essere fratelli tutti. L'Italia dovrà essere una comunità rigenerata. Tutti hanno colto il valore della solidarietà, siamo stati tutti parte di un medesimo destino", ha aggiunto.La nostra missione richiede uno sguardo fisso al futuro: dobbiamo rigenerare la casa comune per le future generazioni, con un piano nazionale che dovrà consegnare alle generazioni future un paese rigenerato, ha proseguito. "Occorre una mutazione di passo e una prospettiva anche sul piano culturale, che abbia al centro l'uomo", ha aggiunto.Dal premier l'appello è per un nuovo umanesimo per ridisegnare le politiche dei prossimi anni. "La crisi sanitaria, che si è trasformata in crisi economica, rende urgente abbracciare nove reazioni tra uomo e mondo: la spiritualità francescana è una delle sorgenti più feconda a cui attingere", ha concluso Conte. (Rin)