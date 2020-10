Roma: controlli antidroga a Tor Bella Monaca, arrestati due spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri di Roma durante una serie di controlli antidroga a Tor Bella Monaca. Si tratta di un 25enne romano fermato dai militari in via del Fuoco Sacro e a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e un involucro contenente alcune dosi di hashish. Invece, un 26enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, è stato notato aggirarsi in una nota piazza di spaccio in via San Biagio Platani ed è stato fermato per una verifica. Nelle sue tasche, i carabinieri hanno rinvenuto 8 dosi di cocaina e 110 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.(Rer)