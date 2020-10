Roma: maltrattamenti in famiglia a Tor Bella Monaca, arrestato 39enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordinanza è stata emessa a seguito della segnalazione dei carabinieri che, al termine di un’attività d’indagine, hanno portato alla luce molti episodi di violenza che l’uomo, soggetto tossicodipendente, ha commesso nei confronti della vittima: in particolare percosse e minacce per ottenere, quotidianamente, somme di denaro per l’acquisto di droga. I militari lo hanno rintracciato presso la sua abitazione e lo hanno portato nel carcere di Rieti, come disposto dall’autorità giudiziaria. (Rer)