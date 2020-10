Kosovo-Serbia: premier albanese Rama, accordi segreti sono solo fantasie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun accordo segreto sui confini può essere fatto dai governi oggi giorno: lo ha rimarcato il primo ministro albanese Edi Rama, nella conferenza stampa congiunta con l'omologo kosovaro Avduallah Hoti, al termine della riunione intergovernativa tra i due paesi oggi a Tirana. Rama ha osservato che sono stati i giornalisti e gli analisti a creare la storia dei "compromessi dolorosi" in vista di un accordo tra Kosovo e Serbia sulla normalizzazione dei rapporti. "Ogni accordo viene fatto alla luce, come può essere fatto in segreto", ha ribadito Rama secondo cui si tratta solo di "fantasie" di tentativi di portare divisione tra gli albanesi. (segue) (Alt)