Sudan: Borrell, firma dell'accordo è un risultato “storico” verso una pace inclusiva e globale

- La firma dell'accordo di pace tra il governo di transizione a guida civile e i movimenti ribelli del Sudan è un risultato “storico” che apre la strada a una pace inclusiva e globale in Sudan. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, in una nota. “L'Ue riconosce il ruolo del Sud Sudan nell'ospitare e mediare i colloqui di pace sudanesi. Ci si aspetta che tutte le parti interessate attuino i diversi aspetti di questo accordo di pace in buona fede e con costante spirito di collaborazione a beneficio del popolo sudanese, che merita e auspica pace, stabilità e sviluppo economico”, si legge nella dichiarazione. “Coloro che non hanno ancora aderito, in particolare il Movimento di liberazione del popolo sudanese-Nord-Abdalaziz Al Hilu e il Movimento di liberazione del Sudan-Abdul Wahid Al Nur, dovrebbero seguire e impegnarsi in seri negoziati con il governo di transizione. L'Unione europea continuerà a sostenere la transizione politica ed economica del paese, che offre un'opportunità unica per lavorare verso un Sudan pacifico, democratico e prospero”, conclude la nota. (segue) (Beb)