Usa: medici Casa Bianca, Trump fa progressi ma non è ancora fuori pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricoverato dopo essere risultato positivo al test del nuovo coronavirus, sta "facendo progressi" ma non si può ancora considerare "fuori pericolo". Lo ha detto il medico del presidente, Sean Conely, nel secondo aggiornamento sulle condizioni del paziente, ricoverato al Walter Reed Military Medical Center di Bethesda, Maryland. Il personale medico, che esprime "cauto ottimismo", segnala che il presidente "è ancora senza febbre, senza necessità di ossigeno supplementare" ed ha assunto la seconda dose di redemsivir - il farmaco antivirale sin qui usato per curare l'ebola e l'epatite di tipo C - "senza complicazioni". Trump, ha detto Conley, "ha passato buona parte del pomeriggio sbrigando lavoro e si è spostato all'interno del reparto senza difficoltà". Nella serata di sabato il capo dello stato aveva diffuso un lungo video nel quale assicurava di "iniziare a sentirsi meglio" rispetto al momento del ricovero, avvenuto nella serata di venerdì. "Ci stiamo impegnando a fondo per farmi uscire", ha sottolineato Trump promettendo di voler tornare "al più presto" a far campagna elettorale e rivendicando l'efficacia della terapia usata, contro le "tante critiche" ricevute nel passato. (segue) (Nys)