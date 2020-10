Sudan, Borrell: "La firma dell'accordo di pace è un risultato storico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La firma dell'accordo di pace tra il governo di transizione a guida civile e i movimenti ribelli del Sudan è un risultato "storico" che apre la strada a una pace inclusiva e globale in Sudan. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, in una nota. "L'Ue riconosce il ruolo del Sud Sudan nell'ospitare e mediare i colloqui di pace sudanesi. Ci si aspetta che tutte le parti interessate attuino i diversi aspetti di questo accordo di pace in buona fede e con costante spirito di collaborazione a beneficio del popolo sudanese, che merita e auspica pace, stabilità e sviluppo economico", si legge nella dichiarazione. "Coloro che non hanno ancora aderito, in particolare il Movimento di liberazione del popolo sudanese-Nord-Abdalaziz Al Hilu e il Movimento di liberazione del Sudan-Abdul Wahid Al Nur, dovrebbero seguire e impegnarsi in seri negoziati con il governo di transizione. L'Unione europea continuerà a sostenere la transizione politica ed economica del paese, che offre un'opportunità unica per lavorare verso un Sudan pacifico, democratico e prospero", conclude la nota.La cerimonia di firma finale dell'Accordo di pace in Sudan fra il governo e i movimenti armati locali si è svolta ieri nella capitale del Sud Sudan, Giuba. Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki, nonché il rappresentante del Kenya, il ministro degli Affari esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, e l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan Donald Booth. Lo scorso 31 agosto il governo sudanese e il Fronte rivoluzionario del Sudan (Srf), la principale alleanza ribelle del Sudan, hanno firmato a Giuba, capitale del Sud Sudan, l'accordo di pace globale al termine di negoziati che si protraggono dalla fine del 2019. Secondo l'agenzia di stampa statale sudanese "Suna" l'intesa, che mette fine a 17 anni di conflitto, è stata siglata nel quadro di una cerimonia nella capitale sud sudanese, che ha ospitato i colloqui dal loro inizio. Atteso da settimane ma più volte rinviato a causa delle violenze riesplose nella regione del Darfur, l'accordo include diverse questioni chiave riguardanti la sicurezza, le proprietà dei terreni, la giustizia, la condivisione del potere e il ritorno degli sfollati. Un accordo che non è stato tuttavia firmato dalla fazione del Movimento di liberazione del Sudan (Mls) guidata da Abdelwahid Nour e dall'ala del Movimento di liberazione del popolo del Sudan-Nord (Splm-N) guidata da Abdelaziz al Hilu, e che prevede inoltre lo smantellamento delle forze ribelli e l'integrazione dei loro combattenti nell'esercito nazionale.