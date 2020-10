Roma: “punti vendita” di cocaina e hashish, 9 arresti e mezzo chilo di droga sequestrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Porta Maggiore, con l'ausilio del cane antidroga, gli hanno trovato addosso 3 involucri di cocaina per un peso di 1,4 grammi. In via Fulda i poliziotti del commissariato San Paolo e quelli del reparto volanti hanno arrestato un 50enne romano e una 42enne bielorussa. Intervenuti dopo una lite gli agenti hanno scoperto nell'abitazione dei due 8 piante di marijuana, 10,8 grammi di marijuana e 4,4 grammi di hashish più 1350 euro in contanti. Un uomo di 39 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Fiumicino perché sorpreso in casa con circa 500 grammi di hashish suddiviso in panetti. Nel corso della perquisizione sono stati anche rinvenuti un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi. (segue) (Rer)