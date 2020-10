Roma: “punti vendita” di cocaina e hashish, 9 arresti e mezzo chilo di droga sequestrata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via val Melaina gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno arrestato un cittadino tunisino trovato in possesso di droga. L'uomo è stato fermato per un normale controllo e indosso gli sono stati trovati 5,09 grammi di cocaina, 4,09 grammi di hashish e 255 euro in contanti. Attraverso l'attività investigativa, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli uomini del commissariato Esposizione hanno arrestato uno spacciatore che all'interno di un parcheggio di un supermercato vendeva droga agli acquirenti. Quando è stato fermato, l’albanese 31enne, trasportava nella sua autovettura diverse dosi di cocaina e 215 euro in contanti. (segue) (Rer)