- In via Principe Amedeo, angolo via Mamiani, gli agenti del commissariato Esquilino hanno notato due stranieri confabulare in maniera sospetta e da li a poco scambiarsi, all'interno dei bagni del mercato rionale, della sostanza stupefacente. La sostanza sequestrata è del tipo eroina e a finire in manette un giovane gambiano. Sempre per droga, in zona Pigneto, è stato arrestato un nigeriano 29enne. (Rer)