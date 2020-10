Alessandria: Casale Monferrato, chiuso per pulizia straordinaria il sottopasso in corso Valentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 5 ottobre, a Casale Monferrato, il sottopasso di corso Valentino sarà chiuso al transito dalle ore 7,30 fino al termine delle operazioni di pulizia straordinaria, previsto entro il primo pomeriggio. Le strade alternative per raggiungere strada San Germano dal centro cittadino, e viceversa, sono la tangenziale per l’autostrada (uscita San Bernardino) o strada Asti. Apposita segnaletica sarà presente all’altezza degli incroci. Gli interventi al sottopasso saranno effettuati da Amc, per quanto riguarda la manutenzione di tombini e luci, e da Cosmo, per la pulizia straordinaria e il taglio dell’erba. Terminate queste operazioni, la strada tornerà percorribile liberamente. (Rpi)