Nagorno-Karabakh: attacchi missilistici in Azerbaigian, ministero della Difesa armeno nega

- Il ministero della Difesa dell’Armenia ha negato che attacchi missilistici contro obiettivi situati in Azerbaigian siano stati lanciati dal territorio armeno. “Il ministero della Difesa della Repubblica di Armenia dichiara formalmente che nessun attacco di alcun tipo è stato effettuato dal territorio dell'Armenia in direzione dell'Azerbaigian”, ha scritto su Facebook il portavoce del dicastero, Shushan Stepanyan, accusando a sua volta Baku di aver bombardato obiettivi civili nella capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, Stepanakert. In precedenza le autorità dell’autoproclamata repubblica avevano dichiarato di aver attaccato obiettivi militari in Azerbaigian e di aver distrutto un aeroporto militare a Ganja, seconda città del Paese. Il ministero della Difesa di Baku, da parte sua, ha accusato le forze armene di aver bombardato le città di Ganja, Terter e Horadiz. Nel frattempo, il ministero degli Esteri dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh ha confermato che le forze azerbaigiane stanno proseguendo i bombardamenti su Stepanakert, dove i combattimenti proseguono e nuove esplosioni sono state udite questa mattina. (Rum)