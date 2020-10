Usa: Pompeo da oggi a martedì in Giappone, annullate tappe in Corea del Sud e Mongolia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, chiuderà con due giorni di anticipo la missione internazionale che dopo la tappa in Giappone, da oggi a martedì, avrebbe dovuto portarlo anche in Corea del Sud e Mongolia. Lo ha riferito la portavoce del dipartimento, Morgan Ortagus, segnalando che si sta lavorando per portare il segretario di stato di nuovo nella regione nel corso del mese di ottobre. Il cambio di programma segue la notizia del ricovero del presidente Donald Trump, risultato positivo al nuovo coronavirus al pari della moglie Melania, di altri funzionari della Casa Bianca e di almeno tre senatori del partito Repubblicano. A Tokyo, Pompeo è atteso a un incontro con il primo ministro Yoshishide Suga, il primo da quando questi ha sostituito Shinzo Abe alla guida del governo giapponese, il 16 settembre. Martedì il segretario di stato Usa parteciperà a un incontro con i ministri degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, dell'Australia, Marise Payne, e dell'India, Subrahmanyam Jaishankar. Un appuntamento, riassume "The Japan Times", che viene visto come parte di una strategia di contrasto al crescente protagonismo della Cina nella regione indo-pacifica. (Nys)