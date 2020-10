Ostia: Raggi, un colpo d'occhio dall'alto sul nuovo skate park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo skate park di Ostia sta prendendo forma, giorno dopo giorno". Lo scrive in un post su facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi postando anche una foto. "Sul litorale di Roma, dalle ceneri del vecchio impianto andato a fuoco nel 2014, sorgerà infatti una delle più belle strutture sportive d’Europa. Guardate il colpo d’occhio dall’alto: saranno 1.600 i metri quadri a disposizione di bambini e ragazzi, amatori e professionisti di questo sport. Una parte, infatti, sarà dedicata ai principianti e un’altra all’attività agonistica e alle manifestazioni internazionali. È questo - continua il post di Raggi- il nuovo volto che vogliamo dare Ostia, un luogo dove mare, sport e cultura si uniscono per creare possibilità di incontro e aggregazione. Continuiamo a lavorare per restituire ai cittadini che vivono questa zona spazi sempre più belli e vivibili". (Com)