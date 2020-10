Roma: “punti vendita” di cocaina e hashish, 9 arresti e mezzo chilo di droga sequestrata (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo, già noto agli uffici di Polizia, alla vista degli agenti ha tentato di dileguarsi in tutta fretta. Fermato è stato trovato in possesso di 2 involucri di cocaina dal peso di 0,8 grammi, eroina dal peso di 5,8 grammi più 75 euro. In seguito ad una attività info-investigativa da parte degli uomini del commissariato Prenestino, invece, è emerso che un giovane era solito spacciare droga all'interno del parco ubicato in via Trani. Cosi i poliziotti, appostati in abiti civili, hanno notato il ragazzo, corrispondente alle descrizioni, aggirarsi nel parco con fare sospetto. Bloccato con non poca difficoltà, visto la vivida resistenza posta in essere dal 27enne, è stato arrestato. Con sé aveva 3,1 grammi di cocaina più 140 euro. (Rer)