Libia: proseguono i colloqui inter-libici a Bouznika

- Proseguono i colloqui inter-libici a Bouznika, in Marocco, fino a quando non sarà raggiunto un accordo sulle nomine per le posizioni sovrane come previsto dall'articolo 15 dell'Accordo politico. Lo riferisce l'agenzia di stampa marocchina "Map". Le delegazioni dell'Alto Consiglio di Stato libico e della Camera dei Rappresentanti, che hanno preso parte al secondo turno delle sessioni di dialogo inter-libico, hanno annunciato, sabato sera a Bouznika, che i loro incontri proseguiranno al fine di raggiungere una " consenso globale "riguardante la scelta degli occupanti delle posizioni sovrane ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo politico libico concluso a Skhirat nel dicembre 2015. Questo incontro "si è svolto in un clima di comprensione e consenso intorno ai criteri da tenere in considerazione nella scelta degli occupanti delle posizioni di sovranità, ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo politico libico concluso a Skhirat", ha detto Driss Omran, della Camera dei rappresentanti libica, in un briefing al termine di questo round iniziato venerdì scorso. Le due delegazioni avevano raggiunto, durante il primo turno delle sessioni di dialogo inter-libico a Bouznika (6-10 settembre 2020), "accordi importanti sui meccanismi da tenere in considerazione nella scelta degli occupanti di queste posizioni", ha sottolineato. Gli incontri, ha aggiunto Omran, "proseguiranno per raggiungere un consenso globale su tutte le misure relative all'articolo 15 dell'accordo politico libico" raggiunto a Skhirat. Inoltre, la delegazione dell'Alto Consiglio di Stato libico è presieduta, durante questo round, da Fawzi Al-Agab, mentre quella della Camera dei rappresentanti libica è presieduta da Youssef El Akkouri. "L'ospitalità da parte del Marocco di questi incontri costituisce una consacrazione degli sforzi del Regno volti a riunire le condizioni appropriate e creare un clima favorevole per raggiungere una soluzione politica globale in Libia, al fine di superare la crisi in questo paese e raggiungere le speranze e le aspirazioni del popolo libico di costruire uno Stato civile e democratico che goda di pace, sicurezza e stabilità", spiega una nota. In effetti, il ruolo "costruttivo e attivo" del Marocco nella facilitazione del dialogo libico è stato ampiamente accolto e apprezzato dalle capitali occidentali e arabe e da diverse organizzazioni internazionali e regionali, a loro capo le Nazioni Unite che "sostiene tutte le iniziative che consentirebbero di portare avanti e completare gli sforzi di pace in corso per la risoluzione della crisi libica, compresi gli ultimi sforzi del Regno del Marocco che ha ospitato le sessioni del dialogo tra l'Alto Consiglio di "Stato e Camera dei rappresentanti libica". (Res)