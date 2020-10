Business news: India, attività manifatturiera accelera a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività dell’industria indiana è cresciuta a settembre per il secondo mese consecutivo, per effetto dell’allentamento delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus. L’indice Nikkei dei direttori d’acquisto del settore, elaborato da Ihs Markit, è salito a 56,8, da 52 di agosto, rimanendo in zona espansione (sopra quota 50) e toccando il livello più alto dal gennaio 2012. Tutte le previsioni, tuttavia, prospettano una contrazione annuale per l’economia nazionale; la più recente, dell’agenzia di rating indiana Icra, dell’undici per cento nell’anno fiscale 2020-21, iniziato ad aprile. Le agenzie statunitensi Standard & Poor’s Global Ratings e Fitch Ratings, invece, hanno previsto rispettivamente il -9 e il -10,5 per cento. (Inn)