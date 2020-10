Business news: spedizioni di montagna in Nepal, sette giorni di quarantena per i turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile (Moctca) del Nepal ha emesso le linee guida per i turisti stranieri per la riduzione del rischio di diffusione del coronavirus durante le spedizioni di montagna. I turisti dovranno chiedere e ottenere un visto o permesso di ingresso. All’entrata nel paese dovranno essere muniti di un certificato di negatività al virus in un test basato sulla tecnica della reazione a catena della polimerasi effettuato non più di 72 ore prima, la prenotazione di una struttura alberghiera in cui trascorrere un periodo di quarantena di almeno sette giorni e un’assicurazione sanitaria con una copertura di almeno 5.000 dollari. A questa si deve aggiungere un’assicurazione di centomila rupie (circa 728 euro) a carico delle agenzie di trekking o alpinismo prima della richiesta dei permessi. Al quinto giorno di quarantena il test dovrà essere ripetuto a proprie spese. In caso di positività, la quarantena si protrarrà finché il test non risulterà negativo. Il protocollo è stato criticato da alcune associazioni di categoria, come la Trekking Agencies’ Association Nepal (Taan) e la Nepal Mountaineering Association (Nma), che temono possa scoraggiare i visitatori. (Inn)